Pastoor Roland zegent dieren op dierendag: 'We mogen dankbaar voor ze zijn'

Ze staan altijd voor je klaar en oordelen niet: dieren. Op dierendag zetten we ze daarom extra in het zonnetje. Vrijdagmiddag konden diereneigenaren in Velddriel zelfs hun dier laten zegenen bij pastoor Putman. Hij zegent de relatie tussen baasje en dier, zoals op bovenstaande video is te zien.

Volgens de pastoor mogen we dankbaar zijn voor dieren, omdat ze ons van alles bieden: "Mensen worden rustig door hen. Ook hoef je je niet te bewijzen bij dieren, omdat ze niet oordelen. Ze zijn geen concurrentie voor ons. Daarnaast voelen dieren helend als wij ziek of verdrietig zijn."

Spetterend en stromend leven

Het zegenen van dieren wordt al ongeveer 800 jaar gedaan. Pastoor Putman doet het zelf al 10 à 15 jaar. Jong en oud zijn welkom. Bij de bijeenkomsten komen allerlei dieren voorbij, bijvoorbeeld vogels, katten en paarden. "Ik zegen de dieren met een borstel of een tak waar veel gezegend water aan blijft zitten. Ik spreek dan de zegen uit over dat het leven spetterend en stromend mag zijn."