YouTube-kat Ros uit Deventer is ware hit: wereldberoemd en miljoenen fans

Cat Cam on Rooftops is de titel van een populaire video van de kat Ros. De video, waarin Ros over daken loopt, heeft inmiddels maar liefst twee miljoen views verzameld. Ros is daarmee een ware ster op het videoplatform. En hij is nog Nederlands ook! De inmiddels wereldberoemde kat komt namelijk uit Deventer. Het pluizige huisdier is uitgegroeid tot een echt internetfenomeen.

Ros’ avontuur begon ooit bescheiden, toen zijn baasje Kees hem als fotomodel gebruikte. "Ik droomde er altijd al van om video's te maken, en ik maakte al vaak foto’s van Ros, dus ik zag een kans", vertelt Kees Meijerink. Samen met zijn partner, beiden natuurliefhebbers, nam hij Ros mee op avontuur. Wat begon als hobby, groeide uit tot veel meer.

Gestopt met vaste baan

Het succes van Ros is inmiddels zo groot geworden dat Kees zelfs zijn vaste baan heeft opgezegd. Hij richt zich nu volledig op het maken van video's waarin de avonturen van Ros te volgen zijn. De kat is al mee geweest op vakanties, waaronder naar Scandinavië, en in Deventer wordt hij nu herkend op straat. "Gelukkig hebben we nog geen fans voor de deur gehad", grapt Kees.

"De kracht van de video's zit volgens mij in de combinatie van Ros, mijn ideeën en het monteerwerk," zegt Kees. "Fans zijn vooral nieuwsgierig naar wat het volgende avontuur zal zijn."