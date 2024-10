Vogel Queen gestolen uit dierenwinkel in Tilburg: 'Breng haar terug!'

Dierenwinkel Pets Place Boerenbond in Tilburg is in shock. Segenalpapegaai Queen is donderdagavond namelijk gestolen uit de winkel, meldt het filiaal op Facebook. "Haar vriendje King is kapot van verdriet."

Van de Segenalpapegaai, ook wel bonte boer genoemd, is sinds donderdagavond geen spoor meer te bekennen. Het personeel doet via Facebook een klemmend beroep op de dader: "Breng haar alsjeblieft terug!"

Het bericht is inmiddels al meer dan 500 keer gedeeld en mensen reageren massaal bedroefd onder de oproep. De winkel laat weten dat de gouden tip wordt beloond.