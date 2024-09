Dierenarts is te duur, dus startten Francoise en Susanne de mobiele kliniek

De kosten voor de dierenarts kunnen een behoorlijke aanslag op je portemonnee zijn. Dat weet ook dierenarts Francoise Reij uit het Groningse Wetsinge. Zij was het niet eens met de bedragen die de praktijk waar zij werkte in rekening bracht. Ze nam ontslag en startte haar eigen mobiele dierenkliniek.

Op de eerste dag dat Francoise en haar assistent Susanne samen met hun Volkswagen Krafter op pad zijn, is het aanpakken geblazen. De agenda is vol. "Toen we bekend maakten dat we een mobiele kliniek zouden beginnen, stroomden de afspraken binnen", vertelt Susanne aan Hart van Nederland.

Het idee ontstond 2 jaar geleden. "De praktijk waar Francoise en ik werkten, verhoogde zo’n drie tot vier keer per jaar de prijzen en daar waren wij het niet mee eens. We hebben toen nagedacht en zijn tot deze mobiele praktijkwagen gekomen", vertelt Susanne.

"Het is geen low-budgetpraktijk. We kunnen volwaardige behandelingen aanbieden zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s maken."

45 in plaats van 54 euro

Bij de kliniek waar het tweetal werkte, kost een consult 54 euro en bij het duo is dat 45 euro, vertelt Susanne. "Het scheelt natuurlijk dat wij geen huur hebben voor een pand maar alleen de kosten voor de auto hebben."

De praktijk is gebouwd in de grootst mogelijke wagen die je met je gewone autorijbewijs mag besturen. "Francoise en ik kunnen allebei de auto besturen." De mobiele dierenkliniek heeft een samenwerking met dierenwinkels in de provincie Groningen. Mensen die een aankoop doen in de winkel, krijgen 5 euro korting op de behandeling.

De praktijk waar Francoise en Susanne werkten, laat in een reactie weten dat ze niet bang zijn voor concurrentie en dat ze de dames veel succes wensen.