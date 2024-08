120 verwaarloosde chihuahua's opgevangen: 'Nog nooit een dierenarts gezien'

De 120 hondjes die in beslag zijn genomen in een woning in Culemborg, worden nu opgevangen in Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. Het gaat om kruisingen van chihuahua's, van pups tot volwassen honden. Geen van de dieren was gecastreerd, gevaccineerd of gechipt, meldt de Dierenbescherming.

"De opgevangen honden hadden vermoedelijk nog nooit een dierenarts gezien", aldus de Dierenbescherming. "Ze waren erg mager, hadden pijnlijk lange nagels, last van wormen en zijn vooral erg bang." Inmiddels krijgen ze de juiste voeding, medische zorg en hebben ze een schone leefruimte. Ze zijn allemaal gevaccineerd en gechipt, zodra ze er klaar voor zijn worden ze geneutraliseerd.

Zo zagen de hondjes eruit toen ze werden gevonden:

2:13 120 verwaarloosde honden opgevangen in Dierentehuis Kennemerland

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hondjes een nieuw huis gaan krijgen. Wanneer ze genoeg hersteld zijn komen ze op de website Ik Zoek Baas. Hoe lang dat gaat duren zal verschillen per hondje.

Om de kosten van de 120 nieuwe aanwinsten te kunnen betalen, is het Dierentehuis een crowdfundingsactie gestart. Die staat inmiddels op meer dan 1100 euro.