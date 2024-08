Ruim 100 chihuahua's mogen niet terug naar zussen: 'Onuitsprekelijk verdrietig'

Meer dan honderd chihuahua's zijn terecht uit een rijtjeswoning in Culemborg gehaald, oordeelt de rechter in Arnhem. De hondjes waren eind juli met spoed uit de huurwoning gehaald bij twee zussen na meerdere meldingen van geluids- en stankoverlast. De dierenbescherming gaat de dieren vanaf volgende week herplaatsen.

In 2022 zijn ruim twintig chihuahua's in Geldermalsen gevonden. Ze waren vastgebonden aan een paal en zwaar verwaarloosd. De dierenambulance was er nét op tijd bij om de diertjes te redden (zie bovenstaande video).

De kleine honden zijn op 29 juli in beslag genomen. Volgens de gemeente past het niet om zoveel honden in een "doorsnee" rijtjeswoning te hebben. Ook waren er klachten van omwonenden. Zij hadden veel last van het harde geblaf en het stonk, omdat de honden hun behoeftes binnen deden.

Een toezichthouder van de gemeente stelde vast dat er buiten al een sterke hondengeur te ruiken was. Binnen in de zwaar vervuilde woning, rook het sterk naar urine. Ook is er sprake van vochtplekken in de muren en schimmelvorming in de keuken.

Naar de rechter

De zussen waren naar de rechter gestapt. Volgens hen was er geen sprake van een overtreding. Ze wilden de honden graag weer terug. Ze hadden de rechter verteld dat ze leven voor de honden en dat de inbeslagname hun leven kapot heeft gemaakt en dat ze onuitsprekelijk verdrietig zijn.

De rechter oordeelt echter dat het redelijk is dat de honden in beslag zijn genomen en herplaatst worden "omdat de situatie in de woning niet langer houdbaar was". De vrouwen zijn volgens de rechter niet in staat om voor dit grote aantal honden te zorgen. "De zwaar vervuilde woning is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van de zussen, maar ook voor hun honden en omwonenden", aldus de voorzieningenrechter.

ANP