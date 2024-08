Stank- en geluidsoverlast: meer dan 100 hondjes gevonden in woning Culemborg

Meer dan honderd hondjes zijn afgelopen maandag uit een woning in Culemborg gehaald. Bij woningcorporatie KleurrijkWonen en de gemeente kwamen klachten binnen over stank- en geluidsoverlast. De woning waarin de honden zaten is onbewoonbaar verklaard, meldt de gemeente Culemborg.

Volgens de gemeente is het eerder niet gelukt om met de bewoners van het huis tot een oplossing te komen. Daarom heeft de burgemeester de Omgevingsdienst Rivierenland toestemming gegeven om het pand in de wijk Voorkoop binnen te gaan.

Omdat het aantal hondjes in de woning in strijd is met het bestemmingsplan en een ongezonde situatie veroorzaakte voor zowel de dieren als de twee bewoners, is besloten de honden uit de woning te halen.

De gezondheid van de honden is meteen onderzocht. Toen dat klaar was zijn de dieren naar een plek gebracht waar ze medische zorg krijgen en kunnen aansterken. Het is onbekend wat er daarna met ze gaat gebeuren. Een woordvoerder van de gemeente was niet direct telefonisch bereikbaar.

De bewoners van het pand zijn ergens anders gaan wonen en keren niet terug naar hun oorspronkelijke woning. Het tweetal krijgt hulp aangeboden vanuit Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD. De woningcorporatie gaat de woning reinigen en weer verhuurklaar maken. De gemeente Culemborg onderzoekt hoe de gemaakte kosten verhaald kunnen worden.

