Grote supermarktketen roept deze rozijnenbollen terug

Rozijnenbollen blijken een onverwacht risico te vormen voor mensen met een melkallergie. In plaats van de gebruikelijke grote rozijnenbollen zitten er kleinere exemplaren in de verpakking, waardoor een belangrijk ingrediënt, melk, niet op het etiket staat.

Het gaat om het product Jumbo Reuze Rozijnenbollen 4-stuks met houdbaarheidsdatum 20-04-2025. Jumbo vraagt klanten die allergisch zijn voor melk dit product niet te eten en terug te brengen naar een van de winkels. Als je niet allergisch bent voor melk, kun je de rozijnenbollen gewoon eten.

Klanten die het product gekocht hebben in een van de winkels van Jumbo of via Jumbo.com, kunnen het product terugbrengen naar een winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug. Een bonnetje is niet nodig.