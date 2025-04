Supermarkt haalt paaseitjes uit de schappen: mogelijk gevaar voor allergie

In supermarkten liggen natuurlijk allerlei soorten en maten paaseitjes. Fabrikant Time2Choco roept echter een specifieke partij paaseitjes terug, omdat er mogelijk hazelnoot in zit terwijl dat niet op de verpakking staat.

De eitjes zijn verkocht bij Jumbo. Het gaat om de zak ‘Melk, Puur en Witte Chocolade Eitjes assorti’ van 1000 gram, met als houdbaarheidsdatum 1 juli 2025. Klanten van Jumbo met een hazelnootallergie wordt dringend geadviseerd deze eitjes niet te eten.

Hazelnoot

In de zakken kan hazelnoot zitten, maar dat staat nergens op de verpakking vermeld. Klanten kunnen de zak terugbrengen naar de winkel waar deze is gekocht, en krijgen daar te horen hoe zij worden gecompenseerd. Volgens Time2Choco is het product veilig voor mensen zonder hazelnootallergie.

De terugroepactie geldt alleen voor zakken met de volgende gegevens:

EAN-code 8715661023382,

LOT: 02912:00 tot en met 03209:45

THT/TGT: 01-07-2025.

Zakken met een andere houdbaarheidsdatum, zoals 30 juni 2025, bevatten wel de juiste allergeneninformatie en kunnen gewoon gegeten worden.