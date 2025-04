Kat Gurbe mishandeld door kinderen: 'Hij trok zichzelf over de stoep'

Burtay van der Heide uit Heerenveen is er nog steeds kapot van. Zijn jonge katje Gurbe, nog geen jaar oud, werd op 29 maart mishandeld door een groepje kinderen. Ze zouden met het katje hebben 'gevoetbald', waardoor het dier zwellingen en kneuzingen opliep.

Helaas gebeuren er vaker incidenten met katten. Zo kwam woensdagavond een kat in het Gelderse Tiel vast te zitten onder de motorkap van een auto. Die beelden zie je bovenaan.

Zijn stiefkinderen zagen het met eigen ogen gebeuren. "Gurbe is een lief, aanhankelijk katje. Hij trekt zich naar iedereen toe en laat zich door iedereen aaien. Het groepje kinderen heeft daar misbruik van gemaakt. Eerst aaiden ze Gurbe nog, maar een halve minuut later gooiden ze een fiets naar hem toe en sloegen ze hem met stokken. Op een gegeven moment stonden ze zelfs met vijf man onze kat te schoppen", vertelt Burtay aan Hart van Nederland.

'Hij trok zichzelf over de stoep'

Gurbe liep door de mishandeling meerdere kneuzingen op aan de achterkant van zijn heup. "Hij trok zichzelf over de stoep heen nadat hij was getrapt. Hij had ook wat zwellingen, maar die zijn al wat afgezakt. Het gaat nu goed met hem. Hij went hier rustig weer. De pijnstillers worden sinds gisteren niet meer gegeven. Ik merk wel dat Gurbe nog een beetje pijn heeft. Hij zet voorzichtige stapjes."

Volgens Burtay hebben de kinderen hun excuses aangeboden. "Al voelt dat voor mij dubbel. Ze ontkenden de mishandeling namelijk eerst. Hun ouders hebben in elk geval de ambulancekosten vergoed. Of ze ook de kosten van de behandeling gaan vergoeden, weet ik niet. Maar ik snap nog steeds niet waarom je een dier zoiets aandoet. Dit hoort niet. Ik ben er kapot van."

Buitenkat

Het is niet het eerste incident met katten in Heerenveen. "Er gebeuren wel vaker nare dingen met dieren hier. Zo stoppen mensen spijkers in stukjes kaas", vertelt Burtay.

Toch mag Gurbe inmiddels weer naar buiten. "Na het incident hielden we hem eerst binnen, maar het is een echte buitenkat. Hij gaat nu weer naar buiten, al letten we wel beter op hem."