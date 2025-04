Brandweer demonteert auto om gewonde kat in Tiel te redden

Een kat die zich woensdagavond had verstopt onder een auto aan het Hovenierslaantje in Tiel is na een spannende reddingsactie ongedeerd bevrijd door de brandweer. Het dier werd eerder op straat opgemerkt door omstanders, maar schrok en vluchtte weg onder het voertuig. Daar kroop de kat steeds verder weg, tot diep onder de bodemplaat.

Sebastiaan Brakband van de Dierenambulance Tiel kreeg rond 18.00 uur de melding binnen, net terwijl hij aan het avondeten zat. “Mijn zoon Bas en ik zijn met spoed die kant op gegaan,” vertelt hij aan Hart van Nederland. Bij aankomst stonden er al omstanders om het dier heen. “We probeerden hem te lokken met een brokje, maar hij kroop alleen maar verder.”

Volgens Brakband zat er nauwelijks leven in het linkerpootje van de kat. “Waarschijnlijk is hij aangereden en heeft hij zich toen verstopt.” De brandweer werd ingeschakeld en arriveerde snel. De onderzijde van de auto moest zelfs deels worden gedemonteerd om het dier te bereiken. “Ik werd zelf flink gebeten tijdens de vangpoging, maar dat hoort erbij. Het is een kat in het nauw, hè? Een tetanusprik en door.”

Dierenarts

Met hulp van een schepnet en een bliksemactie wisten de hulpverleners de kat uiteindelijk te grijpen. Het dier werd direct in een dwangpoortje gezet en overgedragen aan het baasje, die ter plaatse was gekomen. De kat gaat voor verdere controle naar de dierenarts.