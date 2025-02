Cat-astrofe voorkomen: Brandweer spuit volhardende kat uit boom

Misschien doet dit bericht wat meer denken aan het 'oude' Hart van Nederland: de brandweer heeft in het Drentse Noordscheschut een kat uit de boom gered! Het bleek echter wel te gaan om een bijzonder volhardend diertje, want hij zat er al vijf dagen. Uiteindelijk is de brandspuit eraan te pas gekomen om hem uit zijn penibele situatie te bevrijden.

In een flinke boom aan het Schoolpad zat het zwart-bruin-witte dier verstopt. Zijn baasjes hadden door de dagen heen al meermaals geprobeerd hem naar beneden te krijgen, maar helaas zonder resultaat. Daarom werd de brandweer ingeschakeld. Maar zelfs de spuitgasten hadden er nog enige moeite mee om hem naar beneden krijgen.

Hij voelde nattigheid

Omdat niets leek te werken werden uiteindelijk de hoogwerker opgezet en de brandslang uitgerold: de kat kreeg een aantal flinke spuiten water tegen de snuit. Alles gebeurde gelukkig in overleg met de eigenaren. Onder de boom stonden vier brandweerlieden klaar met een groot doek om het dier op te vangen.

De kat kroop zelfs tot in het puntje van de boom om de nattigheid te ontvluchten, maar na ruim een half uur spuiten was het zover: hij kukelde naar beneden en viel pardoes - en gelukkig maar - in het doek. Daarna hebben de eigenaren zich weer over het diertje kunnen ontfermen.