Kat lift mee onder motorkap, brandweer weet beestje te redden

De brandweer heeft vrijdagmiddag een jonge kat uit een motorkap gered in het Overijsselse Delden. Het arme dier werd ontdekt door de dochter van de eigenaar van de auto.

De dochter van de eigenaar hoorde de kat miauwen op de Emmastraat. De brandweer heeft een paar schroeven moeten verwijderen, maar kon het beestje daarna uit het motorcompartiment halen. Hij wordt overgedragen aan de dierenambulance.

Wie de eigenaar is van de meegereisde kat is nog onbekend. Mogelijk is hij meegelift vanuit Deventer of Hengelo.