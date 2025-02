Kat Rufus zwaargewond, 'overgoten met hete vloeistof'

De dierenambulance heeft zich vorige week ontfermd over een wel heel onfortuinlijk diertje in Scherpenzeel. De zwartwitte kater Rufus zat helemaal onder de wonden.

Een inwoner van de Gelderse plaats had het arme beestje ontdekt, helemaal ineengedoken op een dakterras. "Hij ziet er niet goed uit en loopt helemaal te trillen." Een dierenarts kwam erachter dat de kat onder de brandwonden zat.

Het lijkt een onschuldig onderdeel van je huis, maar een kiepraam kan levensgevaarlijk zijn voor je kat. Bekijk het in de bovenstaande video.

"Waarschijnlijk is er een hete vloeistof over hem gegooid", vertelt een woordvoerder van de dierenambulance Woudenberg aan Hart van Nederland. "Het merkwaardige is: zijn kop en schouders waren zeiknat, maar zijn kontje was droog." Daardoor lijkt het er sterk op dat iemand een emmer kokend water over hem heen heeft gegooid.

Inmiddels is de eigenaresse van Rufus gevonden en is hij veilig thuis. Ook met zijn verwondingen gaat het de goede kant op, aldus de dierenambulance. De politie is op de hoogte van het incident.