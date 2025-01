Kat zoekt warmte in motorblok, maar zit daarna klem: brandweer moet dier redden

Een kat kwam donderdagmiddag vast te zitten in het motorblok van een vrachtwagen in Velsen. Het dier kwam er niet meer onderuit, dus moesten de dierenambulance en de brandweer erbij komen om het dier te bevrijden.

Een woordvoerder van Dierenambulance Velsen laat aan Hart van Nederland weten dat de kat waarschijnlijk de warmte opzocht en zo in het motorblok terechtkwam. Toen de vrachtwagenchauffeur de wagen startte, kwam er een vreemd geluid bij de motor vandaan. Hij ging kijken, en dat geluid bleek al snel het gemiauw van een kat te zijn.

"Vaak komen ze er wel in, maar er niet zelfstandig meer uit", aldus de woordvoerder van de dierenambulance. Medewerkers van de dierenambulance probeerde het dier te pakken te krijgen, maar dat lukte niet. "Toen moest de brandweer erbij komen." Uiteindelijk is het met behulp van de brandweer gelukt om de kat te redden.

Gewond

De kat bleek gewond en moest voor controle naar de dierenarts worden gebracht. Hoe gewond de kat was, is niet bekend. Gelukkig was de kat gechipt en goed geregistreerd: het baasje kon vrij snel in kennis worden gesteld, aldus de woordvoerder. "Ze zijn dus weer herenigd."