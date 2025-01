Poes Kenya zit dagenlang vast in regenpijp, brandweer start grote reddingsactie

Bijna een week zaten de baasjes van poes Kenya met de handen in het haar. De kat was sinds 30 december vermist, en ze wisten niet waar ze was. Maar blijkbaar was de poes dichter bij huis dan gedacht. Ze was namelijk door een opening van een oude regenpijp van 2 meter hoog naar beneden gevallen. Het bleek allesbehalve eenvoudig om haar eruit te halen.

In een woning aan de Kazernestraat in Den Haag was gemiauw door de muren te horen. "We kregen de melding al vroeg in de ochtend en zijn er de hele dag mee bezig geweest," vertelt een medewerker van de dierenambulance aan Hart van Nederland. De dierenambulance wist aanvankelijk niet hoe ze Kenya uit de regenpijp konden krijgen. "Ze zat zo diep vast in de muur." Daarom schakelden ze de brandweer in voor hulp. Die zagen geen andere oplossing dan twee grote gaten in de muur te maken om de poes te bevrijden.

Reddende dochter

Met de twee gaten in de muur was het gemiauw beter te horen, maar nog steeds kon niemand de poes bereiken. "Ik kan mij goed voorstellen dat de kat doodsangsten heeft uitgestaan met al dat harde geluid," zegt de medewerker van de dierenambulance. De dochter des huizes moest eerder van school naar huis komen om uiteindelijk Kenya te bevrijden. Zij heeft de beste band met de poes, waardoor de hoop was dat ze haar makkelijker uit de regenpijp zou krijgen. Dit lukte met wat lieve woordjes en kattenvoer.

Na een kleine dertig minuten was de poes uit de regenpijp gehaald. "De baasjes denken dat de poes meerdere dagen in de pijp heeft gezeten en vermoedelijk was uitgedroogd," vertelt de medewerker. Daarom is Kenya met spoed naar een dierenarts gebracht voor controle. De dierenambulance laat weten dat de kat inmiddels weer veilig thuis is bij haar baasjes.