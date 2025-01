Zeehond Freek met afval in maag opgevangen door Ecomare

Bij Ecomare is op op nieuwjaarsdag een zeehond opgevangen die afval heeft ingeslikt. Dat wordt gemeld in een bericht op hun website. De pup, die Freek is genoemd, bleek stukjes plastic en hout te hebben gegeten. Het is volgens Ecomare nog maar de vraag of het diertje het gaat redden.

Een andere bekende zeehondenopvang is Pieterburen. Onlangs sloot het centrum de deuren, zo is te zien in bovenstaande video.

Freek was ernstig verzwakt en erg mager toen hij onlangs werd gevonden op Texel. Eenmaal in de opvang kreeg de zeehond ORS, een oplossing van zout en mineralen. De pup spuugde de vloeistof alleen weer uit, waarbij de stukjes plastic en hout meekwamen. Ook de dagen erna vonden de dierverzorgers nog uitgebraakte stukken afval.

Inmiddels eet hij zelfstandig vis, maar zijn herstel blijft spannend. Dierverzorgers doen er momenteel alles aan om hem weer op kracht te krijgen.