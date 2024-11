Zeehond Kiwi terug in opvang door aanhoudende stress van strandgangers

De wereldberoemde zeehond Kiwi is zondag voor de tweede keer dit jaar opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen. De jonge zeehond werd in juli vrijgelaten, toen hij voldoende volgroeid was. De afgelopen tijd werd hij echter zo vaak lastiggevallen door strandgasten dat hij opnieuw moet worden opgevangen.

De zeehondenpups van Zeehondencentrum Pieterburen hebben er sinds deze zomer een hoop nieuwe fans bij, zoals je op bovenstaande video ziet.

In april dit jaar werd zeehond Kiwi voor het eerst opgevangen in het zeehondencentrum. Na zijn vrijlating werd hij goed in de gaten gehouden door gespecialiseerde zeehondenwachters, omdat er zorgen waren over zijn gezondheid. Vermoed werd dat hij een longworminfectie had. Symptomen hiervan zijn benauwdheid, een bebloede bek en gewichtsverlies.

Longworminfectie komt vaak voor bij jonge zeehonden, omdat hun immuunsysteem hier nog niet voldoende tegen bestand is. Het immuunsysteem van Kiwi werd daarbij nog verder aangetast door de stress die hij ervoer door menselijk contact. Hoewel het zeehondencentrum mensen oproept om niet dichter dan 30 meter in de buurt van een zeehond te komen, werd Kiwi aangeraakt en geaaid. Strandgasten gingen ook met hem op de foto.

Stress

De zeehondenwachters hebben Kiwi een paar keer naar een rustigere plek verhuisd, maar dat mocht niet baten. "Door alle stress heeft de infectie doorgezet," vertelt een woordvoerder van Zeehondencentrum Pieterburen tegen Hart van Nederland. "Dit is door menselijk toedoen. Mensen vinden het heel verleidelijk om toch naar een zeehond te gaan." Doordat mensen Kiwi zo vaak lastigvielen, is zijn gezondheid dusdanig aangetast dat ziekenhuisopname noodzakelijk werd.

Toen ontdekt werd dat Kiwi zodanig kortademig was, is besloten om hem zondag terug naar Pieterburen te brengen. Toen werd ook ontdekt dat hij sinds de vrijlating in juli 10 kilo was afgevallen. Het zeehondencentrum verwacht dat Kiwi twee tot drie maanden nodig heeft om te herstellen.

Beroemd

Zeehond Kiwi was in april de allereerste pup van het geboorteseizoen van de gewone zeehond die werd binnengebracht bij het zeehondencentrum. Hij werd op 15 april gevonden, te vroeg geboren en zonder moeder, en was daarmee de vroegste pup ooit. Het zeehondencentrum heeft hem intensief verzorgd, totdat hij halverwege juli sterk en groot genoeg was om weer terug te keren naar zee.

Met zijn witte, stekelige vacht en toepasselijke naam trok Kiwi veel aandacht, zowel in Nederland als daarbuiten. De pup werd massaal symbolisch geadopteerd door zijn volgers en ging al snel viraal op TikTok. Zelfs het Amerikaanse tv-programma Good Morning America besteedde aandacht aan het verhaal.