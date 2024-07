Zeehondenasiel waarschuwt strandgangers: doe dit niet

Het is begrijpelijk dat veel mensen de neiging hebben om zeehondenpups te aaien wanneer ze die hulpeloze bolletjes vacht op het strand zien liggen. Hoe verleidelijk het ook is, blijf op afstand! Zeehondenopvang A Seal waarschuwt nadrukkelijk om niet te dicht bij de pups te komen. Als er te veel mensen in de buurt zijn, durft de moeder namelijk niet terug te keren, met alle gevolgen van dien.

In de afgelopen week heeft A Seal al twaalf zeehondenpups opgevangen, zo meldt Omroep Zeeland. Moederzeehonden laten hun jongen tijdelijk achter op het strand om te gaan jagen. Helaas trekken de schattige pups veel aandacht van strandgangers, die vaak niet beseffen dat hun nabijheid de dieren juist angst aanjaagt.

'Dieren horen op te groeien in de natuur'

Het huilende geluid dat de pups maken klinkt zielig, maar volgens A Seal is dit juist een normale manier voor de dieren om hun moeders te laten weten waar ze zijn. Hierdoor worden gezonde pups onterecht naar de opvang gebracht, terwijl ze gewoon in de natuur horen op te groeien.

Het dringende advies van A Seal is om de pups met rust te laten. Foto's maken mag, maar doe dit op minstens dertig meter afstand. Als er echt iets mis lijkt te zijn met een pup, bel dan 144 Dierennood.