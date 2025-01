Na gevaarlijke incidenten stopt Beekse Bergen met route door cheeta-verblijf heen

Safaripark Beekse Bergen voert vanaf dit jaar een drastische verandering door. De Brabantse dierentuin heeft besloten dat er niet meer door het verblijf van de cheeta's kan worden gereden. Dit omdat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden in het verleden, waarbij bezoekers vaker tegen de regels in de auto zijn uitgestapt bij deze Afrikaanse jachtluipaarden.

Looopings meldt dat Beekse Bergen van plan is deze wijziging dit jaar nog door te voeren. De dieren verdwijnen niet uit het park, maar automobilisten moeten binnenkort langs het verblijf rijden in plaats van dat zij er doorheen kunnen.

Dit jaar konden cheetawelpjes voor het eerst van hun buitenverblijf in Beekse Bergen genieten, zie je in bovenstaande video.

Aanvallen

In 2022 werd een 17-jarige jongen uit Duitsland gegrepen door één van de roofdieren. De tiener was met twee klasgenootjes het pad voor de auto's opgelopen en had waarschuwingsborden genegeerd. De scholieren raakten in paniek toen ze beseften dat zij zich in het cheetaverblijf bevonden. Bij het wegrennen werd de jongen door een cheeta gegrepen. Naast een aantal bijtwonden hield hij hier geen ernstig letsel aan over.

Dit was slechts één van meerdere incidenten. In 2012 kwam een tienjarige jongen in een soortgelijke situatie terecht en in 2018 verscheen op YouTube een virale video waarin een Frans gezin ternauwernood aan een aanval van de jachtluipaarden ontsnapt.

Toen er in 2019 wederom een Frans gezin hun auto verliet besloot het park nog geen extra maatregelen te treffen.

1:29 Geen extra maatregelen Beekse Bergen na 'wandeling' in cheetaverblijf

Incidenten voorkomen

Het cheetaverblijf is niet het eerste deel van de safari waar automobilisten niet meer doorheen mogen rijden. In het verleden was het ook mogelijk om met je auto door het leeuwenverblijf te gaan. Ook daar is Safaripark Beekse Bergen mee gestopt. "We merken dat mensen zich steeds minder bewust zijn van de gevaren van roofdieren", deelt een persvoorlichter van het park met Looopings. "We willen incidenten in de toekomst voorkomen."