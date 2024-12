Bijzonder: zeldzame chimpansee geboren in Beekse Bergen

In safaripark Beekse Bergen is een West-Afrikaanse chimpansee geboren, een bijzondere mijlpaal voor deze ernstig bedreigde apensoort. Het geslacht van het jong is nog niet bekend, maar volgens de verzorgers maken moeder en kind het goed.

De negenjarige moeder, die voor het eerst een jong heeft gekregen, lijkt haar rol goed op te pakken. De identiteit van de vader is nog niet vastgesteld, omdat er meerdere vruchtbare mannetjes in de groep zijn. DNA-onderzoek moet hierin duidelijkheid brengen. Dierenverzorger Megan Rijndorp laat weten dat alles goed verloopt: "Het jong ligt dicht tegen de moeder aan, die haar kind goed beschermt. Dat is een goed teken. De andere chimpansees kijken nieuwsgierig toe, maar houden gepaste afstand."

De geboorte vond plaats in het nachtverblijf, maar de dieren hebben ook toegang tot het binnenverblijf, waar zij nesten kunnen maken.

Hoop voor bedreigde diersoort

Deze geboorte is niet alleen een feestelijke gebeurtenis voor het safaripark, maar ook van grote betekenis voor de overlevingskansen van West-Afrikaanse chimpansees. In het wild wordt de soort ernstig bedreigd door verlies van leefgebied door houtkap, landbouw en mijnbouw. Ook worden chimpansees gevangen voor illegale handel in huisdieren of gebruikt als bushmeat.

"Het Europese fokprogramma (EEP) is essentieel om een genetisch gezonde reservepopulatie te behouden," aldus Rijndorp. Beekse Bergen ondersteunt daarnaast via Stichting Wildlife het Jane Goodall Instituut, dat weeschimpansees helpt, rangers traint en samenwerkt met lokale gemeenschappen om duurzame oplossingen te ontwikkelen.