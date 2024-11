'Geëmigreerd' cheetawelpje ontdekt buitenterrein Beekse Bergen

Een vrouwelijk cheetawelpje, vanuit Frankrijk geëmigreerd, loopt rond in Safaripark Beekse Bergen. Afgelopen september werd het jong overgeplaatst, omdat haar moeder niet genoeg melk kon geven. Sinds deze week is ze voor de liefhebbers te zien in het buitenverblijf.

Het welpje is niet de eerste cheeta die door het programma in Nederland terecht is gekomen. Eerder dit jaar kregen de welpjes van 'adoptiecheeta' Dalia de kans het buitenterrein te ontdekken, zoals te zien is in de video hierboven.

De overplaatsing is een samenwerking geweest binnen een Europees managementprogramma. De Franse dierentuin in Montpellier deelde het verzoek of er ergens anders in Europa een nestje was waar het welpje kon opgroeien. Curator Lars Versteege: "Op dat moment hadden wij in het Safaripark een hoogdrachtige cheeta, de enige kans voor een 'surrogaatmoeder' voor dit jong, waarop de beslissing werd genomen om de jonge cheeta te transporteren. De Franse welp is bij het nestje gelegd, en werd snel geaccepteerd." De twee andere welpjes uit het nest hebben het niet overleefd.

Bedreigd

Volgens Versteege is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat jongen van deze cheetasoort geboren worden en dit ook overleven: "Als coördinator van het managementprogramma hebben we namelijk de belangrijke taak een gezonde reservepopulatie te creëren in Europese dierentuinen." Met nog maar zevenduizend cheeta's in het wild is de diersoort erg kwetsbaar. De grootste bedreigingen zijn het verlies van de natuurlijke leefomgeving en mens-dierconflicten.

Spannend

Hoewel het jong de eerste cruciale maanden overleefd heeft, blijft het spannend hoe de situatie er in de toekomst uit ziet. Versteege legt uit: "Nu ze naar buiten gaat, is het afwachten of het volwassen vrouwtje bij haar in de buurt blijft, aangezien de melkgift volledig gestopt is. Jonge roofdieren moeten namelijk alles nog leren, dus daarom zijn sociale interacties belangrijk. We houden het in de gaten en hopen dat ze samen blijven optrekken."