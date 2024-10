Stokstaartjes in Beekse Bergen krijgen nieuwe huisgenoten

De stokstaartjes in het Dierenpark Beekse Bergen krijgen nieuwe huisgenoten. Kort geleden is het park begonnen met de bouw van een nieuw verblijf. Hier trekken naast de stokstaartjes ook grootoorvossen in. De vier jonkies en hun twee ouders zijn hoogstwaarschijnlijk eind oktober te bewonderen voor het publiek.

Deze zes beestjes trekken samen met veertien stokstaartjes in het buitenverblijf. De verzorgers gaan de dieren wel goed in de gaten houden, omdat de stokstaartjes best dominant kunnen zijn. De twee diersoorten krijgen allebei een eigen binnenverblijf.

Schuwe beestjes

De grootoorvossen worden niet bedreigd, maar volgens Beekse Bergen is er wel een managementprogramma. "Dit houdt in dat Europese dierentuinen het belangrijk vinden om een gezonde (reserve)populatie in dierenparken te behouden. Er zijn niet veel grootoorvossen in dierentuinen te zien. In Nederland hebben twee parken dit diersoort, waaronder nu Beekse Bergen", vertelt een woordvoerder van het safaripark aan Hart van Nederland.

Dit roofdier leeft in het zuidwesten en oosten van Afrika en valt onder de hondachtigen. Grootoorvossen staan ook wel bekend als de lepelhond. Volgens curator Lars Versteege gebruikt die zijn gehoor om te jagen op insecten. Daarnaast zijn het vrij schuwe beestjes, want ze verstoppen zich en graven veel. Ook kunnen ze goed ruiken.