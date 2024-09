Superschattig: drie leeuwenwelpen geboren in WILDLANDS Emmen

Het is feest in WILDLANDS in Emmen. In de kraamkamer van de dierentuin zijn drie Afrikaanse leeuwenwelpen geboren. Moeder en jongen maken het goed. Zoals in de natuur trekt de leeuwin zich de eerste weken terug, ver weg van de rest van de groep. Ze blijft voorlopig met haar welpjes in de kraamkamer, waar de welpen zich veilig kunnen ontwikkelen.

De leeuwtjes werden geboren na een draagtijd van ongeveer 110 dagen. In de eerste dagen zijn de jonge dieren volledig afhankelijk van hun moeder, omdat ze nog blind, zwak en erg kwetsbaar zijn. Pas na enkele weken zullen ze de omgeving verkennen.

De geboorte van de welpen is een belangrijke stap in het Europese fokprogramma voor het behoud van de Afrikaanse leeuw. In mei werd een nieuwe leeuw aan de groep toegevoegd, speciaal geselecteerd voor dit fokprogramma. Dit helpt om de populatie genetisch gezond te houden, wat steeds belangrijker wordt gezien de bedreigingen waar leeuwen in het wild mee te maken hebben, zoals het verlies van hun leefgebied aan de mens.

Beelden vanuit de kraamkamer

Hoewel de welpen voorlopig nog niet naar buiten komen, kunnen bezoekers vanaf 19 september via een live scherm in het park een exclusief kijkje nemen in de kraamkamer.

De verwachting is dat de leeuwtjes rond de herfstvakantie (eind oktober) voor het eerst naar buiten gaan. Het is vijf jaar geleden dat er in Emmen leeuwenwelpen werden geboren, en de groep bestaat nu uit één volwassen mannetjesleeuw, drie volwassen vrouwtjes en de nieuwe welpjes.