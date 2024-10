Kamer wil dat dierenartsen meer duidelijkheid geven over hun tarieven

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat dierenartsen meer transparantie moeten geven over hun tarieven. GroenLinks-PvdA, NSC en PVV steunen een oproep van de VVD, die landbouwminister Femke Wiersma vraagt om hierover met de sector in gesprek te gaan. "Als dierenbaasjes bij de dierenarts komen, weten ze vooraf vaak niet wat de prijs is voor een behandeling."

De kosten voor de dierenarts kunnen een behoorlijke aanslag op je portemonnee zijn. Francoise was het niet eens met de bedragen die de praktijk waar zij werkte in rekening bracht, en startte daarom haar eigen mobiele dierenkliniek, zoals je op bovenstaande video ziet.

De VVD komt op Dierendag met vier voorstellen om dierenwelzijn te verbeteren. Het gaat niet om harde wetgeving, maar om suggesties en onderzoeken. Zo wil de partij dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoek gaat doen naar de macht van grote ketens in de dierenzorg en dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid van maximumtarieven voor spoedeisende dierenhulp.

Verder wil de VVD "dat fokkers hun verantwoordelijkheid nemen en kwaliteitscriteria opstellen". Dat moet leiden tot een platform waar consumenten huisdieren kunnen kopen zonder twijfels over de gezondheid van de dieren.

'Baasjes moeten zich goed inlezen'

Dat veel baasjes de kosten van de dierenarts niet kunnen betalen, baart ook landbouwminister Femke Wiersma zorgen. "Het heeft onze grote aandacht", zei de bewindsvrouw vrijdagochtend voorafgaand aan de ministerraad. Toch is ze nog niet van plan in te grijpen, zoals een flink deel van de Tweede Kamer wel wil. De BBB-minister wil eerst het onderzoek naar de dierenarts en de kosten afwachten.

Daarnaast vindt Wiersma ook dat baasjes zich goed moeten inlezen voordat ze een huisdier nemen. "Ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen zich goed realiseren wat voor verantwoordelijkheid een huisdier ook met zich meebrengt. En sommige huisdieren worden ook gewoon heel erg oud."

Hart van Nederland/ANP