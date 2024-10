'Dreigend tekort aan bloed voor katten, dierenbloedbank zoekt donoren'

Niet alleen mensen kunnen bloeddonor worden, ook dieren kunnen een goede daad verrichten en doneren. Er is nu echter een tekort aan kattenbloed. Dierenartsen slaan alarm bij RTL Nieuws, want bloed is nodig voor na ongelukken of bij operaties.

De dierenartsen vertellen dat er dringend nieuwe donoren nodig zijn. Volgens een deskundige is er voor honden nog net genoeg bloed, maar is er voor katten echt een tekort. Dierenartsen van de dierenkliniekketen AniCura hebben dit jaar al bijna driehonderd bloedtransfusies uitgevoerd bij honden en 125 bij katten.

Veel baasjes twijfelen

De keten stelt dat veel baasjes twijfelen omdat ze bang zijn dat hun trouwe viervoeter stress krijgt van het doneren. Maar volgens de dierenartsen zijn die zorgen nergens voor nodig. "Bij katten nemen we maar een klein beetje bloed af, slechts 40 milliliter. Bij honden iets meer: 450 milliliter, daar merken ze niet zo veel van", vertelt paraveterinair Lorenzo Kootwijk tegen RTL Nieuws.

Vanaf volgende week organiseert de dierenartsketen donatiedagen om meer huisdieren bloed te laten doneren. Wil jij jouw huisdier ook laten doneren? Let dan op de richtlijnen: honden moeten minstens 20 kilo wegen en katten minimaal 3,5 kilo. Daarnaast mogen de dieren zelf geen eerdere bloedtransfusie hebben gehad, en moeten ze gevaccineerd en gezond zijn.