Beestenboel in huis: mag je zoveel huisdieren hebben als je wilt?

De ruim honderd hondjes die eind juli met spoed uit een woning in Culemborg werden gehaald, zijn opgevangen in Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. Volgens de gemeente Culemborg past het niet om zo veel honden in een "doorsnee" rijtjeswoning te hebben. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van té veel huisdieren?

" Er zijn geen keiharde regels wat betreft het houden van een aantal huisdieren. In beginsel mag je zoveel huisdieren houden als je wilt," zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming tegen Hart van Nederland. "Er is ook niks vastgelegd over de hoeveelheid ruimte die een dier moet hebben."

Regels en randvoorwaarden

Hoewel er wettelijk geen maximum bestaat aan het aantal huisdieren dat je mag houden, kunnen gemeenten wel regels opnemen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook woningcorporaties of verhuurders kunnen grenzen stellen aan het aantal huisdieren.

Daarnaast zijn er bepaalde randvoorwaarden waar een baasje aan moet voldoen. Dit zijn onder andere tijdige bezoeken aan de dierenarts, het altijd beschikbaar hebben van vers drinkwater en het voorkomen van problemen zoals hittestress.

Verwaarlozing

Overlast door grote aantallen huisdieren is geen zeldzaamheid. Eind vorig jaar werden er nog 75 dieren gered uit een woning in Oldambt en in februari dit jaar kreeg een fokker een dwangsom opgelegd nadat er ruim negentig katten in zijn woning werden aangetroffen. Ook hier leefden de dieren in erbarmelijke omstandigheden, en kwamen meldingen binnen bij het landelijk meldpunt 144.

De woning in Culemborg is inmiddels onbewoonbaar verklaard en de huurders, twee zussen, keren niet terug. De hondjes krijgen nu in Zandvoort de juiste voeding, medische zorg en ze hebben een schone leefruimte (zie bovenstaande video). Ze zijn allemaal gevaccineerd en gechipt, zodra ze er klaar voor zijn worden ze geneutraliseerd. Uiteindelijk krijgen ze een nieuw huis.

" Of er sprake is van een te groot aantal huisdieren, en dus verwaarlozing, is echt afhankelijk van de situatie", benadrukt Kalkman nogmaals. "Hoe goed worden de dieren verzorgd? Is er overlast voor de buren? Het verschil in omstandigheden, zoals wonen in een rijtjeshuis of een afgelegen gebied, speelt hierbij ook een rol."

Voor meer informatie en advies over de aanschaf en het houden van huisdieren wijst de Dierenbescherming op de richtlijnen van het het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG).