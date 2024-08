Twee katten en elf kittens gered uit zwaar vervuilde woning in Baarn

De politie en dierenambulance hebben maandagavond twee volwassen katten en elf kittens gered uit een ernstig vervuilde woning in Baarn.

Dierenambulance Eemland kreeg een melding over mogelijk verwaarloosde katten in een woning aan het Mesdagplein. Medewerkers van de dierenambulance ontdekten een zorgwekkende situatie en schakelden de politie in.

In beslag genomen

Met toestemming betrad de politie de woning en werd geconfronteerd met een enorme stank door de vervuiling. Binnen werden twee katten en elf kittens aangetroffen. Met toestemming van het Openbaar Ministerie zijn de dieren in beslag genomen.

Buurtbewoners zouden al meerdere keren bij de woningcorporatie aan de bel hebben getrokken over vermoedelijke misstanden in de woning.