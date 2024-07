Tientallen katten op enorm vieze zolder gevonden: 'Leefden in urine en ontlasting'

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vorige week een schrijnend geval van dierenmishandeling ontdekt op een zolder in het Groningse Westerkwartier. Tientallen katten leefden daar in hun eigen urine en ontlasting. De ammoniaklucht was zo sterk dat de brandweer met ademluchtmaskers de ruimte moest verkennen, meldt de LID.

Tijdens de inspectie konden uiteindelijk negen kittens en vier volwassen katten worden gegrepen en meegenomen. Deze dieren bleken een besmettelijke darminfectie te hebben, waarvoor ze nu behandeld worden. "De overige schuwe dieren - vermoedelijk enkele tientallen - hadden zich snel achter de knieschotten en onder vloerdelen verschanst en waren ongrijpbaar", aldus de LID.

Maatregelen en kosten

De bewoonster van het huis heeft de opdracht gekregen om alle ramen en deuren permanent open te zetten, zodat de katten zelf naar buiten of naar een andere plek in de woning kunnen gaan. Binnenkort zal er opnieuw een controle plaatsvinden om te zien of de situatie is verbeterd.

Naast de katten houdt de vrouw ook twaalf grasparkieten in een volière en heeft ze twaalf herdershonden. Ze heeft een termijn opgelegd gekregen om de zorg voor deze dieren te verbeteren. De vrouw draait tevens op voor de kosten van onder meer het transport en de medische verzorging van de in bewaring genomen katten. Het Openbaar Ministerie gaat zich nu over de zaak buigen.

Hart van Nederland/ANP