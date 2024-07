Nederlandse man slaat kat dood met breekijzer in Athene

In de Griekse hoofdstad Athene heeft een 37-jarige Nederlandse man een kat met een breekijzer doodgeslagen. Daarna gooide hij het dier in een afvalbak.

Volgens berichten in de Griekse media vond het incident plaats in de Atheense buitenwijk Voula. De Nederlandse man, die inmiddels door de politie is opgepakt, sloeg de kat meerdere keren met de ijzeren koevoet. Omstanders die het geschreeuw van het dier hoorden, belden onmiddellijk de politie.

Verzet

Bij de poging om de man te arresteren, verzette de Nederlander zich heftig. Volgens lokale media zou de man drugs hebben gebruikt. De 37-jarige man is een administratieve boete van 30.000 euro opgelegd.