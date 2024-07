Vermiste poes Gringo na zeven jaar herenigd met baasjes: 'Echt bizar'

"Ik heb al zeven jaar geen kat meer." Zo reageerde de vriend van Elsalie uit Den Haag toen hij vrijdag een telefoontje kreeg van de dierenambulance. Hun vermiste kat, die zeven jaar geleden verdween, was in goede gezondheid teruggevonden. Het stel kan nog steeds niet bevatten dat het beestje eindelijk weer thuis is.

Aan Omroep West laat Elsalie weten zich niet eens precies meer te herinneren hoe de kat vermist raakte. "Hij is waarschijnlijk door het dakraam naar buiten gegaan. Hij was wel vaker weg, maar kwam altijd weer terug. Maar toen is hij nooit meer teruggekomen."

Kerngezond teruggevonden

Een zoektocht naar de vermiste kat leverde niets op. Jarenlang dachten Elsalie en haar vriend dat het beestje was overleden, of door iemand anders was meegenomen. Totdat de rode kater vrijdag werd gevonden op Het Kleine Loo in Den Haag. Via de chip kwamen ze uit bij de vriend van Elsalie. "Het is echt bizar", laat hij weten aan Omroep West.

Met de kat gaat het goed. "Ze moet nog langs de huisarts, maar zo op het eerste oog is het dier kerngezond. Hij ziet er niet uit alsof hij op straat heeft geleefd", aldus Elsalie. "Ik denk dat hij bij iemand anders heeft gewoond, die hem goed heeft gevoerd."

Het stelt twijfelt nog wel of ze de kat willen houden, mede vanwege het feit dat ze inmiddels in een appartement wonen. "En als hij zeven jaar bij iemand anders heeft gewoond, wil diegene hem misschien wel terug."