Man verlaat hotel zonder te betalen en laat hondje achter

Een man is vrijdag zonder te betalen vertrokken uit een hotel nadat hij daar overnacht had en liet in zijn kamer een hond achter. Hij is vermoedelijk de eigenaar van het kleine diertje. Volgens een correspondent ter plaatse heeft de dierenambulance het dier opgevangen.

De man heeft verder alles mee heeft genomen uit zijn tijdelijke verblijf, behalve dus de kleine viervoeter. Zijn chip is uitgelezen maar helaas staat die niet geregistreerd. Het hondje is inmiddels naar een opvang gebracht waar ze verder voor hem zullen zorgen.

De politie heeft het voorval in onderzoek en kijkt of ze de eigenaar alsnog kunnen achterhalen.