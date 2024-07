Dierenarts is te duur, Hondenbescherming wil verandering

Huisdiereigenaren zijn vaker genoodzaakt de zorgen voor hun dier uit te stellen of te vermijden vanwege de hoge dierenartskosten. De Koninklijke Hondenbescherming biedt daarom een petitie aan de Tweede Kamer aan voor betaalbare dierenzorg, gesteund door 40.000 handtekeningen.

De petitie roept op tot het instellen van maximumprijzen en verlaging van het btw-tarief, en vraagt om maatregelen tegen de vercommercialisering van dierenzorg en om oplossingen voor het tekort aan dierenartsen.

Patricia kan dankzij Stichting Sterk voor Dieren de noodzakelijke medische zorg voor haar honden met ernstige gezondheidsproblemen betalen.

1:38 Huisdier lijdt ook onder crisis: door geldgebrek geen geld voor voer en dierenarts

De KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen, ziet ook dat er maatschappelijke onrust is over tarieven. Dierenartsen en assistenten krijgen hierdoor vaak te maken met boze of zelfs agressieve klanten aan de balie.

"Er zijn op dit moment geen cijfers over hoe tarieven zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, vergeleken met de inflatie. Wij wachten daarom het onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV af. Wel pleiten wij – net als De Hondenbescherming – al langer voor het verlagen van het btw-tarief op diergeneeskundige zorg naar 9 procent", meldt de vereniging in een reactie.