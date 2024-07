Dierennoodhulp: klein schaapje gedumpt bij Oostvaardersplassen

Een klein schaap zo groot als een labrador is dinsdag gevonden bij de Oostvaardersplassen. Het lijkt erop dat het dier was gedumpt, aldus Dierennoodhulp Flevoland.

Het dier, een schaap van het ras 'Soay', werd gevonden door iemand van Staatsbosbeheer. De dierenambulance van stichting Dierennoodhulp Flevoland schakelde de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) in.

"Het komt helaas vaker voor dat dieren op deze manier gedumpt worden", vertelt Sandra van de Werd, werkzaam bij Comité Dierennoodhulp aan Hart van Nederland.

Nieuwe opvangplek

Er is al een opvang voor het schaap gevonden. Het dier is nu bij Landgoed de Peerdegaerdt in Strijen. Daar zijn ook 16 van de 35 geredde schapen uit een illegaal slachthuis ondergebracht die illegaal geslacht zouden worden voor het Offerfeest.

Het dier dat uit de Oostvaardersplassen gered is, zit nog wel alleen, omdat het een stuk kleiner is en nog drie weken in quarantaine zit. Die quarantaine is onderdeel van de standaardprocedure van een check die de dierenarts bij het schaap gaat doen. Omdat de oormerken van het dier zijn verwijderd, wordt het dier grondig gecheckt en dus voor de zekerheid in quarantaine geplaatst.

Het geredde dier leek erg blij en zat al lekker aan het hooi te knabbelen, vertelt van de Werd. Het is een mannelijk dier en zodra hij gezond verklaard is, zal hij gecastreerd worden en wordt er een liefdevol nieuw huis voor hem gezocht.