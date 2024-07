Automobilist rijdt door na aanrijden hondje Jack op N264

Een vrouw heeft zondagochtend een gewonde hond gevonden op de N264 tussen Haps en Sint Hubert. Volgens de Dierenambulance Brabant Noord-Oost is het beestje aangereden. Degene die de viervoeter heeft aangereden, was nergens meer te bekennen.

Het komt helaas vaker voor dat een dier wordt aangereden en dat de dader vervolgens ervandoor gaat. Vorige maand ging het nog mis in Den Haag toen een man werd aangereden die zijn hond aan het uitlaten was. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden. De hond heeft de aanrijding niet overleefd.

De vrouw zag het beestje hulpeloos op de weg liggen. Ze merkte dat de hond, die later Jack blijkt te heten, nog leefde en belde direct de dierenambulance. De vrijwilligers zagen ter plaatse dat hij een flinke hoofdwond had overgehouden aan het ongeluk. Hij is daarom met spoed naar het dierenziekenhuis in Arnhem gebracht.

Ontsnapt

De eigenaar is achterhaald en heeft de de dierenambulance laten weten dat hij Jack net in huis had genomen en dat hij al snel wist te ontsnappen. Jack is inmiddels in goede handen maar het is nog onduidelijk of hij het gaat redden.

De dierenambulance vraagt getuigen zich te melden.