Hond Jasper valt door oververhitting neer op strand Ameland: ‘Houd dieren uit de zon’

Met deze warme dagen gaan veel mensen naar het strand om te zonnen en een duik te nemen in het water. Maar waar het strand voor ons als verkoeling kan werken, kan het voor honden juist voor oververhitting zorgen. Dit gebeurde donderdagmiddag ook met hond Jasper.

Dierenambulance Ameland kreeg een melding over een hond die was neergevallen op het strand. "Een agent die toevallig ook van het mooie weer genoot, schoot direct te hulp", vertelt Tiny Kolk van de dierenambulance aan Hart van Nederland. "Hij bracht de hond naar het strandpaviljoen zodat die in de schaduw kon afkoelen." Eenmaal op locatie aangekomen, hebben de mensen van de dierenambulance de hond meegenomen naar de dierenarts.

0:21 Hart van Nederland-app installeren op iOS

Laatste duik

Het bleek om hond Jasper te gaan. Jasper is al 12 jaar en zijn eigenaren wilden hem nog een laatste mooie vakantie geven, aldus de dierenambulance. "Ze hadden een appartement geregeld dat niet op de zon stond, een ventilator meegenomen voor het dier en ze zorgden voor voldoende rust. Zeker met deze hitte", vertelt Tiny.

Alleen ging het donderdagmiddag fout. De baasjes van Jasper wilden nog één keer met hem naar het strand omdat hij altijd zo geniet van de zee. Maar Jasper kreeg het zó warm, dat het dier oververhit raakte.

De situatie van Jasper was kritiek, omdat de warmte een enorme aanslag had op het lichaam van de hond. Gelukkig kon Dierenambulance Ameland later op de avond melden dat het weer goed gaat met Jasper. Hij zit weer koel in het huisje bij de ventilator.

Oksels en liezen koelen

Jasper is helaas geen uitzondering als het gaat om oververhitte dieren. Tiny doet daarom ook een oproep om goed op je dieren te letten met deze warme dagen. "Loop alleen 's ochtends vroeg of 's avonds laat met je hond buiten. Geen lange wandelingen." Verder moet je je dieren niet over het asfalt of over het zand laten lopen wanneer het zo warm is. "Als je er zelf niet met blote voeten overheen kan, kan je hond dat ook niet."

Als je hond dan toch oververhit raakt, gooi dan niet liters water over hem heen. "Dat zorgt er juist voor dat het dier gaat zweten, wat nóg meer energie kost. Zo maak je het juist erger." Je kunt volgens Tiny beter de liezen en oksels van het dier koelen. "Dat geeft echt de verkoeling."