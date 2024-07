Stroopwafel, malaga, of smurf? Deze ijsbolletjes kiest Nederland

De zon heeft zich na een regenachtige lente eindelijk laten zien en woensdag hadden we de eerste tropische dag van het jaar te pakken. Met dit zomerse weer mogen een paar gekleurde bolletjes op een hoorntje, of in een bakje, natuurlijk niet ontbreken. Hart van Nederland zocht uit aan welke smaak Nederlanders het liefst likken.

Misschien ben je iemand die minutenlang voor de volle bakken met ijs staat te twijfelen over welke smaak je wil, maar veel Nederlanders weten het al voordat ze de ijssalon binnenlopen en hebben één absolute favoriet.

Is jouw go to-ijsje citroen? Dan ben je niet heel origineel. Die smaak staat namelijk op 1, met 27 procent van de stemmen. Stracciatella is ook populair, net als pistache, vanille, aardbei en chocolade.

Benieuwd op welke plek jouw favoriet staat? Hieronder vindt je de dertig populairste smaken!

1. Citroen: 27 procent 2. Stracciatella: 24 procent 3. Pistache: 23 procent 4. Vanille: 22 procent 5. Aardbei: 20 procent 6. Chocolade: 19 procent 7. Banaan: 16 procent 8. Hazelnoot: 15 procent 9. Mango: 15 procent 10. Karamel: 15 procent 11. Bosvruchten: 13 procent 12. Yoghurt: 13 procent 13. Kersen: 11 procent 14. Málaga: 10 procent 15. Framboos: 10 procent 16. Watermeloen: 9 procent 17. Cheesecake: 9 procent 18. Choclate chip cookie dough: 8 procent 19. Kokos: 8 procent 20. Tiramisu: 8 procent 21. Koffie: 8 procent 22. Stroopwafel: 7 procent 23. Snickers: 5 procent 24. Kinder Bueno: 5 procent 25. Peer: 5 procent 26. Mint-chocolade: 4 procent 27. Appeltaart: 4 procent 28. Oreo: 3 procent 29. Speculaas: 3 procent 30. Smurf: 2 procent De percentages die achter de smaken zijn, geven aan hoeveel procent van het Hart van Nederland-panel op de smaak gestemd heeft. Het panel is een representatief onderzoek onder 2.158 panelleden.