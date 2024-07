Eindelijk echt zomer! Bewoners Heiloo extra blij dat hun buitenbad gered is

Met het lekkere, warme weer komt er hopelijk een eind aan de droevige bezoekersaantallen voor buitenzwembaden. Voor zwembad Het Baafje in Heilo komen de zomerse dagen - na een onrustige tijd - als geroepen.

"We hebben enorm op dit lekkere weer zitten wachten", vertelt Lotte Blesgraaf, actief bij de wederopbouw van zwembad Het Baafje. "We hopen dat er veel mensen komen. Er zijn in ieder geval al veel abonnementen verkocht."

Lange tijd zag het er niet naar uit dat er ooit nog gezwommen zou worden in Het Baafje. De uitbater van het zwembad ging failliet. Inwoners van Heiloo vonden dat zo zonde dat ze Actiegroep Red Het Baafje oprichtten. Het was een race tegen de klok, maar nu is het zwembad toch geopend en is er hoop voor de toekomst.