Komende week stralend zomerweer: kwik stijgt naar 30 graden

We moeten nog even wat buien incasseren, maar als de wolken de komende dagen wegtrekken komt er écht zomerweer onze kant op.

Deze vrijdag begint droog, al zit de zon nog goed verstopt, meldt meteoroloog Jordi Huirne. In de loop van de dag kan het zeker in het oosten behoorlijk gaan regenen. Mogelijk komt daar ook onweer bij kijken. In het westen is er nauwelijks neerslag, en breekt de zon geregeld door. Het is overdag zo'n 18 tot 21 graden, met amper wind. In de nacht trekken de buien naar Duitsland en klaar het overal op.

Weekend

Zaterdag schijnt de zon in het noorden flink. In het zuiden is er wat meer bewolking, en ook nog een kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag gaat zijn naam echt eer aan doen. Er is overdag veel zon en waarschijnlijk is het overal droog. Alleen in het binnenland kunnen wat stapelwolken ontstaan. De temperatuur loopt op tot 20 à 24 graden.

Aan het begin van volgende week houdt het zomerweer nog even aan. Daarbij loopt het kwik steeds verder op. Maandag is het 26 graden, dinsdag 28 graden en woensdag is er zelfs kans om de tropische 30 graden aan te tikken. Later op de woensdag zorgt dat broeierige weer wel voor een kans op een regen- of onweersbui.