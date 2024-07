Dit zomerse weer kun je deze week verwachten (en dit is wanneer het weer omslaat)

Het wordt eindelijk zomers weer. Na een wisselvallige periode wordt het de komende dagen warm zoals voor deze tijd van het jaar gebruikelijk is. Volgens weerbureau Weeronline mag er voor zondag rekening gehouden worden met waarden tot 24 graden, waarna het kwik halverwege de week zelfs de 30 graden kan gaan aantikken. Wat kunnen we welke dag verwachten en wanneer slaat het weer om? Je leest het hier.

Zaterdag moet op de meeste plaatsen nog rekening gehouden worden met 18 tot 20 graden, een dag later vindt met maxima tot 23 graden pas de echte weersverbetering plaats. Maandag wordt het volgens Weeronline lokaal, in het zuidoosten van het land, zelfs 26 graden.

De piek in dit weerbeeld vindt naar alle waarschijnlijkheid dinsdag of woensdag plaats.

Dan staan er aangename temperaturen, schommelend tussen de 25 en 28 graden, op het programma. Het weerbureau sluit overigens niet uit dat lokaal misschien zelfs tropische waarden, minimaal 30 graden, voor gaan komen. Met name in het zuidoosten is de kans daarvoor het grootst, aldus Weeronline.

Kentering

De kentering in het weerbeeld vindt echter ook meteen weer op woensdag plaats. Die dag eindigt voor het grootste deel van het land met buien en ook koelt het dan iets af. Donderdag blijft het, met maximum 27 graden nog goed warm. De dagen erna komt het kwik, afgewisseld met buien, gemiddeld niet meer boven de 22 graden uit.

