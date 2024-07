Zondag enorm hoge zonkracht: 'Mijd de zon en smeer je goed in'

Mooier zomerweer staat voor de deur, en dat begint dit weekend al. Zaterdag krijgen we nog even te maken met bewolking, maar zondag gaat de zon fel schijnen. De zonkracht is zelfs 8, en dat is "echt hoog in Nederland", weet weervrouw Laura Osinga.

De bewolking zien we zaterdag aan het begin van de dag vooral in het zuiden. In het zuidoosten kan er ook wat regen vallen. Het noorden heeft de beste papieren, daar is 's ochtends nog wat ruimte voor zon.

Dat geldt ook voor de middag. In het noordwesten trekt het zelfs helemaal open en gaat de zon volop schijnen. In het binnenland en de zuidelijke helft van het land blijft het in de middag bewolkt en bestaat de kans op buien. Het wordt zo'n 20 graden. In de avond trekt het overal open en kan het hele land genieten van de zon en een blauwe lucht.

Zonkracht

Zondag wordt het een mooie dag, met name aan de kust. De temperatuur gaat omhoog met zo'n 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden en oosten van het land. In het binnenland ontstaan er aan het begin van de middag nog wat stapelwolken.

De zon is fel met zonkracht 8. "Mijd de zon daarom tussen 12.00 uur en 15.00 uur en smeer je goed in", aldus Osinga. De dagen erna worden echt zomers. Er is volop ruimte voor zon in het hele land.