Zomer barst volgende week los met temperaturen tot 30 graden

Volgende week barst de zomer los in ons land, maar voor het zover is zullen we de komende dagen eerst nog wat buien moeten doorstaan. Gelukkig is het tussen die buien door ook vaak genoeg droog en zonnig met temperaturen rond de 20 graden.

De donderdagochtend begint zonnig, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. Daar is in de ochtend dan ook al kans op een bui met onweer. In de middag maakt ook het oosten van het land kans op buien met onweer. In het westen en noorden van het land blijft het droog en daar schijnt de zon 's middags volop. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag trekken er op steeds meer plekken regen- en onweersbuien over. Het koelt af tot een graad op 14.

Vrijdag krijgt het oosten van het land opnieuw te maken met bewolking en kans op buien, lokaal met onweer. In het westen van het land droog weer met flink wat ruimte voor de zon. Het wordt gemiddeld zo'n 19 graden. Zaterdag gaat op nog meer plekken de zon schijnen, al kunnen er nog wel wat lichte buien vallen. De temperatuur ligt rond de 20 graden.

Zomer barst bijna los

Na zaterdag lijkt de zomer echt zijn intrede te zullen gaan doen in ons land met op zondag flink wat zon en warmere temperaturen. In het oosten kan de 24 graden worden aangetikt. Volgende week barst de zomer pas écht los. Door een oostenwind wordt er flink wat warmere lucht ons land in geblazen en schieten de temperaturen omhoog. In de loop van de week wordt het daardoor zo'n 25 tot 30 graden.