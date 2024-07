Zomerse week komt eraan, vandaag voorproefje

Het langverwachte zomerweer komt steeds dichterbij en woensdag krijgen we daar al een klein voorproefje van. De komende dagen vormen de opmaat naar een zomerse week, al kunnen er nog wel wat buitjes vallen. Meteoroloog Dennis Wilt praat je bij.

Woensdagochtend schijnt op veel plekken de zon, maar vooral in het zuidoosten en noordwesten hangen dikkere wolkenvelden waaruit een enkele spat regen kan vallen. In de middag blijft het droog en wordt het zo'n 18 graden in het noorden tot lokaal 21 in het zuiden. De avond en nacht verlopen helder en droog, maar het koelt wel behoorlijk af. In het noordoosten kan de temperatuur plaatselijk dalen tot 5 graden.

Donderdag draait de wind naar het noordoosten en wordt het warmer met 19 graden aan zee tot lokaal 22 of 23 graden in het binnenland. De dag begint zonnig, maar in de loop van de middag trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land binnen. In de avond kunnen vooral in het zuidoosten van het land enkele fikse regen- en onweersbuien vallen.

Overgang naar zomerweer

Ook vrijdag vallen verspreid over het land nog buien met kans op onweer. Later in de middag en in de avond klaart het vanuit het zuiden weer op en breekt de zon door. Het wordt dan zo'n 20 graden. In het weekend vallen op zaterdag de laatste buien, maar de zon laat zich steeds vaker zien. Zondag blijft het droog en wordt het al weer iets warmer met lokaal 22 graden. Daarna gaan we een zonnige, droge en warme zomerweek tegemoet.