Goed nieuws voor zomerliefhebbers: eind deze maand stuk warmer en droger in Nederland

Wanneer kunnen we nou eindelijk eens van zomers weer genieten in Nederland? De afgelopen tijd was het vooral nat en koud. Kunnen we de zomervakantie nog in eigen land gaan vieren of wordt het toch nog snel een last-minute boeken naar Zuid-Europa? Meteoroloog Jordi Huirne heeft goed nieuws: we kunnen droger, zonniger en warmer weer verwachten, wel moeten we nog even geduld hebben.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Volgens Huirne zien de weermodellen voor het eind van juni er goed uit voor zomer verlangend Nederland: "Steeds meer signalen wijzen op een periode van warmer, zonniger en droog zomerweer na het komende weekend. In de laatste juniweek zou het kwik in bijna het hele land kunnen stijgen tot boven 25 graden."

Tot nu toe valt het tegen met het zomerweer in Nederland. In De Bilt is deze maand 2 graden te koud verlopen, deze eeuw begon juni alleen in 2001 en 2012 nóg iets kouder. Verder was het afgelopen weken vooral in het noorden van het land somber en nat. Maar dat zou volgende week wel eens heel anders kunnen zijn.

Doorbijten

Wel moeten we nog even geduld hebben tot de weersverbetering inzet. Deze week is het namelijk nog wisselvallig, maar de temperatuur ligt al wel een stuk hoger dan vorige week. Dinsdag begint droog met vooral in het noorden veel zon. In de middag volgen vanuit het zuidwesten buien, vooral in het zuidoosten kan het daarbij onweren en hard regenen. In het noordwesten blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot plaatselijk 23 graden in het binnenland, omdat er weinig wind staat voelt het warmer aan.

Ben je van plan om dinsdag de grens over te gaan, let dan op. In West-Duitsland wordt noodweer verwacht met grote hagelstenen en zeer zware windstoten. Deze zware buien missen het zuidoosten van Nederland net.

Meer zon

Woensdag breekt na een grijze start de zon door. Door een frisse noordenwind is het nog niet zo warm met temperaturen tussen de 17 tot 21 graden. Donderdag draait de wind naar het oosten en wordt het vooral in het noorden prachtig weer met veel zon en hogere temperaturen. Landinwaarts kan het 24 graden worden, alleen op de Waddeneilanden blijft de temperatuur achter. In het zuiden stijgt in de middag de kans op onweer.

Korte dip dit weekend

Vrijdag volgen in het hele land regen- en onweersbuien, tussendoor is er ook wel zon. Met 20 tot 24 graden is het vrij warm, alleen aan zee is het frisser en in de namiddag koelt het overal af.

In het weekend waait er een stevige zuidwestenwind en blijft de temperatuur wat lager met een graad of 20. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt wat regen.

Zomerweer dankzij hogedrukgebied

Het is nog een week vooruit, maar de weermodellen komen volgende week met een hogedrukgebied boven onze omgeving. Dat zou betekenen dat het misschien wel de hele week droog en (vrij) zonnig zomerweer wordt.

Als de wind dan ook daadwerkelijk uit het oosten waait kan het snel opwarmen tot een zomerse 25 graden. Er zijn zelfs berekeningen die later in de week richting 30 graden gaan. Dat betekent overigens niet dat we direct naar het strand kunnen, daar ligt een frisse zeewind op de loer. Ook is de temperatuur van het zeewater, met nu nog zo'n 15 graden, aan het strand nog niet bepaald aangenaam.