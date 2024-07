Eindelijk zomerweer op komst: volgende week richting de 30 graden

Pak je zwembroek en zonnebrandcrème maar uit de kast, want vanaf zondag krijgen we voor het eerst dit jaar een serie warme en zonnige zomerdagen.

Het is deze donderdag de langste dag van het jaar en vanavond om 22:51 uur begint officieel de astronomische zomer. De junimaand heeft tot nu toe weinig zomerweer gebracht. De temperatuur lag 2 graden onder normaal en vooral in het noorden was het somber en nat. Dit weekend gaat het roer om.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Buien

Het duurt nog even voordat de zomer losbarst. Deze donderdag en vrijdag trekken wolkenvelden over het land en vooral in het oosten ontstaan een paar buien, mogelijk met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor wat zon bij 17 tot 22 graden.

In het weekend hebben we op zaterdag een laatste lichte bui, maar de zon laat zich al vaker zien. Met 20 graden is het dan nog niet zo heel warm.

Zonnige zondag

Zondag volgt de weersomslag. Een hogedrukgebied komt boven ons land te liggen, daardoor staat er nauwelijks wind. In de kustprovincies is het schitterend zonnig weer. Landinwaarts ontstaan stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk overal droog.

Insmeren Met een zonkracht 7 is het vanaf zondag insmeren geblazen! Een lichte huid kan namelijk al met een kwartiertje verbranden. Wie snel verbrandt wordt tussen 12 en 15 uur afgeraden de zon in te gaan. Lukt dat niet? Smeer je dan in met een factor 50.

De temperatuur kan hier en daar de 24 graden al aantikken. Goed nieuws voor Pinkpop dus! Door een zeewindje is het op de stranden wat frisser met 20 graden, maar daar schijnt de zon dus wel volop.

Zomerse temperaturen

Maandag en dinsdag worden op en top zomerdagen met vooral dinsdag volop ruimte voor de zon. Maandag ligt de temperatuur rond een zomerse 25 graden. Omdat er nauwelijks wind staat voelt het warmer aan. Op de stranden is het wat koeler door een zeewindje.

Dinsdag trekt de oostenwind aan en daardoor maakt zeewind geen kans. Het wordt nog warmer met 26 tot 28 graden. Alleen in het Waddengebied nabij het koude water van de Waddenzee is het frisser. Mensen die een duik willen wagen zijn gewaarschuwd, het zeewater is nog maar 17 graden.

Woensdag lijkt de warmste dag van de week te worden met gemiddeld 28 graden. Mogelijk wordt in het binnenland voor het eerst de tropische 30 graden aangetikt. Vanaf de namiddag stijgt de kans op een regen- of onweersbui en koelt het in de kustprovincies weer af door wind van zee. Na woensdag is de verwachting erg onzeker en kan het nog alle kanten op.