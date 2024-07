Met deze tips ben je supergoed voorbereid om naar een festival te gaan

Komend weekend is het weer tijd voor Pinkpop en misschien ga jij er wel naartoe. Hoog tijd voor Hart van Nederland om jou, met hulp van het Voedingscentrum en een gedragsexpert, te vertellen hoe je je festival gezond doorkomt en de juiste keuzes maakt.

Daarvoor heeft het Voedingscentrum een aantal tips op een rijtje gezet, vooral gericht op wat je eet, drinkt en hoe je lichaam reageert op bepaalde dingen. Hart van Nederland zet ze voor je op een rij.

Tips die jou helpen je festival te overleven: Eet gezond en regelmatig - Het Voedingscentrum adviseert gezond eten mee te nemen naar je festival. Denk bijvoorbeeld aan; appels, worteltjes, volkoren bollen, 100% pindakaas en volkoren wraps. Ideaal om zelf een ontbijtje of lekkere lunch mee maken. Het is slim om net als normaal 3 maaltijden per dag aan te houden: ontbijt, lunch en avondeten. Door regelmatig te blijven eten, heb je genoeg energie om van begin tot einde te genieten van je festival. Teveel eten op een festival, wordt ook niet aangeraden.

Neem een drinkfles mee - Water is volgens het Voedingscentrum de beste keuze op een festival. Het is goedkoop, tast je tanden niet aan, bevat weinig calorieën en is het best voor het milieu. Teveel water drinken in korte tijd kan gevaarlijk zijn, vooral als je drugs genomen hebt. Dan kan het namelijk zo zijn dat je lichaam signalen afgeeft dat je dorst hebt terwijl je al voldoende gedronken hebt.

Kleinere glazen en porties - " Kies bij ongezondere snacks een kleine portie. Zo kun je hier toch van genieten, maar krijg je niet zo veel calorieën binnen", begint het Voedingscentrum bij deze tip. Ook adviseren ze je drankje goed in de gaten te houden, zodat er niet zomaar iets ingegooid kan worden. "En drink je op een festivaldag een drankje met alcohol? Neem dan naast een glas alcohol ook een glas water. Door de alcohol moet je meer plassen en ontstaat sneller een vochttekort. Hierdoor kun je je slap gaan voelen of hoofdpijn krijgen. Combineer alcohol nooit met drugs", aldus het Voedingscentrum.

Goed voor jezelf zorgen - Het is altijd aan te raden om zonnebrand, een zonnebril en eventueel een petje mee te nemen naar een festival. Verder zijn ook desinfecterende gel, pleisters, een powerbank en oordoppen geen overbodige luxe. Voor meerdaagse festivals wordt een slaapmasker ook aangeraden en wordt er ook als tip nog meegegeven je tentje ergens neer te zetten waar je geen last hebt van de ochtendzon, zo blijft het langer koel.

Ook niet onbelangrijk: Geniet! - Als laatste tip geeft het voedingscentrum mee dat je niet moet vergeten te genieten. "Luister naar je favoriete muziek, heb plezier met de mensen om je heen en dans er lekker op los."

'Go with the flow!'

Roel Hermans, gedragsexpert bij LeefstijlLab, sluit zich aan bij die laatste tip. "Neem het moment, het gaat erom dat je een leuke tijd hebt." Daar omheen heeft hij nog wel wat aanvullingen.

"Wanneer je naar een festival gaat, ben je er zelf bij in wat voor keuzes je maakt. Daarbij is wel belangrijk dat je dat soort dingen van tevoren al met jezelf afspreekt: Hoeveel drankjes alcohol ga ik drinken? Ga ik vet of ongezond eten? Dat soort dingen." Tekort aan zout noemt Hermans geen issue, zolang je maar wel blijft eten en niet op een lege maag 'festivalt'.

Alcohol en drugs?

De keuzes die je zelf maakt, gelden ook voor keuzes op het gebied van alcohol en drugs. "Ik kan hier natuurlijk vingertje gaan wijzen, door te zeggen dat het gebruik van alcohol en drugs niet onder de gezonde keuze valt, maar daar beslist iedereen voor zichzelf over."

Hermans adviseert dat als je niet all-in wil gaan op die gebieden, je dat van tevoren bespreekbaar moet maken met de groep of de mensen met wie je naar het festival gaat. "Daarmee zorg je ervoor dat je jezelf geen onbewuste druk oplegt op het moment zelf", aldus de gedragsexpert.

Stevige bodem

Uiteindelijk blijft water de beste dorstlesser, volgens Hermans. "Maar op het moment dat je na veel bewegen en dansen wat slap of flauw wordt, is frisdrank met suiker een aanrader. Een energiedrankje zou ook eenmalig kunnen, maar absoluut niet de hele dag door. Door de suikers voelt het namelijk alsof je niet moe wordt, terwijl je lichaam dat wel wordt", aldus Hermans.

Hermans vertelt dat voorbereiding key is. "Ontbijt of lunch goed, zorg voor een stevige bodem, en vergeet vooral niet dat er met een dagje ongezond eten of alcohol drinken niet direct een man overboord is. Go with the flow", besluit hij.