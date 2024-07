Zomerweer blijft aanhouden, tropische temperaturen verwacht

Het zomerse weer van de afgelopen dagen blijft nog even aanhouden. Dat meldt weervrouw Laura Osinga. Ook woensdag worden er tropische temperaturen verwacht, die kunnen oplopen tot zo'n 30 graden.

In de loop van de ochtend ligt de temperatuur al rond de 23 graden, die gedurende de dag kunnen oplopen tot 30 graden. In het oosten van het land kan het zelfs tropisch warm worden met temperaturen tot 31 graden.

Vanavond blijven de hoge temperaturen aanhouden, wat ervoor kan zorgen dat het, met name in de grote steden, een tropische nacht gaat worden met temperaturen van 20 graden of hoger.

Omslagpunt

Donderdag begint de dag ook zonnig, maar neemt de bewolking in de middag toe. In het oosten en noordoosten van het land kunnen er dan wat buien overtrekken. De temperatuur loopt op tot zo'n 30 graden.

Vrijdag lijkt het weer om te slaan. De temperaturen worden lager met zo'n 20 tot 23 graden, en ook de dagen erna blijft het wisselvallig. Zon en wolken wisselen elkaar dan af en ook is er kans op een enkele bui.