Pak de zon nu het nog kan: na dit weekend wisselvalliger weer

Oké, het is misschien niet helemaal de laatste kans om de komende tijd de zon te zien. Maar het is vandaag wel de laatste dag van een reeks zeer warme zomerdagen. Geniet er dus nog maar even van! Vrijdag duikt de temperatuur namelijk naar beneden.

Maar eerst de donderdag zelf. Het is nog steeds een erg warme dag, dus. De temperatuur komt uit rond de 28 graden, lokaal tropisch met 30 graden of meer. In het westen van het land is het wel koeler, omdat daar een zuidwestelijke wind de kop opsteekt.

In de middag komt er meer bewolking om de hoek kijken, maar in het binnenland stijgt de temperatuur nog wel tot zo'n 25 tot 30 graden. In het oosten is er lokaal kans op een bui. De zuidwestelijke wind zal vervolgens later op de dag overal voor wat verkoeling zorgen. Donderdagavond is het op de meeste plaatsen droog en geleidelijk minder warm.

Koeler

Dan de vrijdag. De temperatuur duikt zoals eerder gezegd naar beneden. Maxima liggen op de 20 graden aan zee en 23 in het binnenland. Het blijft droog en ook komt de zon veelvuldig tevoorschijn.

Het weekend: de zaterdag begint rustig, zonnig en warm. In het oosten van het land zijn er zelfs lokaal zomerse temperaturen van zo'n 25 graden. Maar later op de dag komt er regen en onweer aan. En die blijven hangen, want zondag gaat het ook een stuk minder zonnig worden en vallen er dus buien. De temperatuur? 20 graden.

Tot slot nog even volgende week. Dan is het wisselvallig zomerweer met zon en enkele buien. Het gaat redelijk fris worden, rond de 18 graden.