Eindelijk zomer: maandag stralend weer en ruim 25 graden

Na weken van somber weer, krijgen we deze week eindelijk prachtig zomerweer. Vanaf maandag stijgt de temperatuur naar gemiddeld 25 graden, en dat wordt gedurende de week alleen maar warmer.

Maandag belooft een stralende zomerdag te worden met veel zon in het hele land. In het binnenland kunnen er enkele wolken verschijnen, maar het blijft zeker droog. Het wordt 25 graden en in Limburg kan het zelfs oplopen tot 27 graden. Aan de kust en op de Waddeneilanden is het iets koeler.

Tropische 30 graden

Ook de rest van de week blijft het heerlijk zonnig. De temperatuur stijgt naar gemiddeld 28 graden op zowel woensdag als donderdag. Plaatselijk kunnen we zelfs de eerste tropische 30 graden van het jaar bereiken.

Na donderdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe en zal de temperatuur weer dalen, waarmee een einde komt aan de tropische warmte.