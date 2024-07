Nederlanders positief over goedkoper tarief voor zuinig watergebruik

Zes op de tien Nederlanders steunt het plan om mensen die weinig water gebruiken een goedkoper basistarief te geven en mensen die meer verbruiken een duurder "comfort"-tarief te laten betalen. De overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheden om zo'n systeem in te voeren om mensen aan te moedigen zuiniger met water om te gaan.

De gemiddelde Nederlander verbruikt op dit moment dagelijks 134 liter water. Daarvan spoelt ruim 40 procent weg via het doucheputje en wordt 30 procent gebruikt om de wc door te spoelen.

Door klimaatverandering krijgt Nederland in de toekomst vaker te maken met droogte en watertekorten, zoals dat in zuidelijker gelegen landen nu al het geval is. Om dat te voorkomen, wil de overheid het drinkwatergebruik in Nederland drastisch verminderen.

In 2022 was er al sprake van een watertekort in Nederland:

2:07 Officieel watertekort: crisisteam gaat bepalen hoe het water wordt verdeeld

Geld besparen

Een mogelijke aanpak is het invoeren van een tariefverschil, zoals ze in België hebben. Als je meer gebruikt, betaal je dan ook meer. 61 procent van de deelnemers van het Hart van Nederland-panel is voor dat plan, 35 procent is tegen en 4 procent heeft geen mening.

Hoewel een meerderheid voor zo'n plan is, is het nog maar de vraag of het ook zal werken. 62 procent geeft namelijk aan dat ze niet minder water zullen gaan gebruiken als ze meer moeten betalen. 42 procent van die mensen zegt dat ze dat niet van plan zijn omdat ze al zo min mogelijk water gebruiken.

36 procent van de deelnemers zegt wel minder water te gaan gebruiken. 18 procent doet dit om watertekorten te voorkomen en de andere 18 procent doet het om geld te besparen.

1. Regenwater opvangen en gebruiken voor de tuin: 33 procent kiest hiervoor 2. Korter douchen: 31 procent 3. De wasmachine alleen aanzetten bij een volle wasmand: 23 procent 4. Minder vaak de vaatwasser inzetten: 18 procent 5. Minder vaak douchen: 16 procent 6. Waterbesparende apparaten aanschaffen, zoals een speciale douchekop: 14 procent 7. Tuin minder besproeien: 17 procent 8. Douchewater opvangen en gebruiken: 11 procent 9. Beter letten op het sluiten van kranen: 10 procent 10. De auto minder vaak wassen: 9 procent

De resultaten van het onderzoek van de overheid worden dit najaar verwacht, waarna het nieuwe kabinet een besluit zal nemen.